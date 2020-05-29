Мусульмане Украины отрицают поддержку ИГИЛ

Фото: мусульмане Украины не поддерживают ИГИЛ (скрин ютуб UATV English)

Идеи радикального исламизма не популярны в Украине

Духовное управление мусульман Украины отрицает поддержку боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ). А инциденты с их задержаниями на территории страны несут единичный характер.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "База отдыха: почему боевики ИГИЛ оседают в Украине".

В частности, как заявил муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов, в стране нет мусульманских общин, которые поддерживают идеи ИГИЛ и боевиков.

"Если наоборот, то пусть СБУ прямо их назовет. Дело в том, что в Украине все эти радикальные идеи ИГИЛ и ему подобных не являются популярными и распространенными", - отметил Исмагилов.

По его словам, боевики, которые скрываются в Украине, не посещают публичные мероприятия и "залегают на дно".

"Они скрываются и не посещают религиозные мероприятия и учреждения. Чаще всего они, как и упомянутый Аль Бара Шишани (задержанный в Украине боевик, - ред.), прячутся в селах, где нет мусульман и мечетей", - добавил Исмагилов.

В то же время бывший замглавы СБУ Виктор Ягун считает, что боевики едут в Украину, поскольку здесь "комфортные условия", легче получить вид на жительство и есть мусульманские общины, на которые "можно опереться".

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодня Служба безопасности Украины расследует дела в отношении 9 задержанных боевиков.

В мае Украина выдала Грузии главаря "Исламского государства" Аль Бара Шишани, который был задержан осенью 2019 года.

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Автор: Олег Черныш