Мусульмани України заперечують підтримку ІДІЛ

Фото: мусульмани України не підтримують ІДІЛ (скрін ютуб UATV English)

Ідеї радикального ісламізму не популярні в Україні

Духовне управління мусульман України заперечує підтримку бойовиків "Ісламської держави" (ІДІЛ). А інциденти з їх затриманням на території країни несуть одиничний характер.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "База відпочинку: чому бойовики ІДІЛ осідають в Україні".

Зокрема, як заявив муфтій Духовного управління мусульман України УММА Саїд Ісмагілов, в країні немає мусульманських громад, які підтримують ідеї ІДІЛ та бойовиків.

"Якщо навпаки, то нехай СБУ прямо їх назве. Річ у тому, що в Україні всі ці радикальні ідеї ІДІЛ та їй подібних не є популярними і поширеними", - зазначив Ісмагілов.

За його словами, бойовики, які переховуються в Україні, не відвідують публічні заходи і "залягають на дно".

"Вони ховаються і не відвідують релігійні заходи і заклади. Найчастіше вони, як і згаданий Аль Бара Шишані (затриманий в Україні бойовик, - ред.), переховауться в селах, де немає мусульман і мечетей", - додав Ісмагілов.

Водночас колишній заступник голови СБУ Віктор Ягунов вважає, що бойовики їдуть до України, оскільки тут "комфортні умови", легше отримати посвідку на проживання і є мусульманські громади, на які можна спертися".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогодні Служба безпеки України розслідує справи відносно 9 затриманих бойовиків.

У травні Україна видала Грузії ватажка "Ісламської держави" Аль Бара Шишані, який був затриманий восени 2019 року.

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Автор: Олег Черниш