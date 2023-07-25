ua en ru
Вт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Мусимо захистити Одесу": Зеленський обговорив із Сунаком посилення ППО

Новость на русском →
Україна, Вівторок 25 липня 2023 11:52
"Мусимо захистити Одесу": Зеленський обговорив із Сунаком посилення ППО Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна потребує термінового посилення системи ППО для захисту історичної спадщини в Одесі, яка охороняється ЮНЕСКО, а також продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

"Ми мусимо захистити Одесу", - наголосив президент.

Він поінформував співрозмовника про щоденні удари Росії по Одесі, намагання зруйнувати історичний центр міста й портову інфраструктуру.

Також Зеленський і Сунак обговорили подальшу оборонну співпрацю. Президент України розповів про перебіг наступальних операцій сил оборони й передав інформацію щодо актуальних оборонних потреб України.

Співрозмовники відзначили ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та приєднання до неї інших країн. Сторони скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки для нашої країни на двосторонній основі, повідомили в прес-службі.

Удари по Одесі

Після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, наносяться ракетні удари по Одесі та області.

Зокрема, у ніч на 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю храму та дах. Російська ракета потрапила до центрального вівтаря.

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер повідомив, що в Одесі пошкоджено 57 пам'яток архітектури.

Крім того, російські війська в ніч проти 24 липня атакували річковий порт Рені на Дунаї, який знаходиться поблизу кордону з Румунією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Одеса
NEWS
ЗСУ мали успіх в напрямку Старомайорського Донецької області, - Генштаб
ЗСУ мали успіх в напрямку Старомайорського Донецької області, - Генштаб
DAILY
За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації