"Мусимо захистити Одесу": Зеленський обговорив із Сунаком посилення ППО

Україна потребує термінового посилення системи ППО для захисту історичної спадщини в Одесі, яка охороняється ЮНЕСКО, а також продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента .

"Ми мусимо захистити Одесу", - наголосив президент.

Він поінформував співрозмовника про щоденні удари Росії по Одесі, намагання зруйнувати історичний центр міста й портову інфраструктуру.

Також Зеленський і Сунак обговорили подальшу оборонну співпрацю. Президент України розповів про перебіг наступальних операцій сил оборони й передав інформацію щодо актуальних оборонних потреб України.

Співрозмовники відзначили ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та приєднання до неї інших країн. Сторони скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки для нашої країни на двосторонній основі, повідомили в прес-службі.

Удари по Одесі

Після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, наносяться ракетні удари по Одесі та області.

Зокрема, у ніч на 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю храму та дах. Російська ракета потрапила до центрального вівтаря.

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер повідомив, що в Одесі пошкоджено 57 пам'яток архітектури.

Крім того, російські війська в ніч проти 24 липня атакували річковий порт Рені на Дунаї, який знаходиться поблизу кордону з Румунією.