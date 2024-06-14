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МКС розцінює кібератаки на Україну як воєнні злочини, - Reuters

Ілюстративне фото: МКС розслідує кібератаки Росії на Україну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міжнародний кримінальний суд (МКС) розслідує кібератаки на українську критичну інфраструктуру як можливі воєнні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназвана офіційна особа розповіла Reuters, що прокурори МКС розслідують кібератаки на інфраструктуру, які створюють загрози для життя мирних мешканців. Зокрема, йдеться про атаки, що призвели до порушення електро- та водопостачання, збою мобільного зв'язку.

Він додав, що в МКС спільно з українськими правоохоронцями працюють над кібератаками, скоєними після початку повномасштабного вторгнення.

При цьому два інші джерела видання розповіли, що кібератаки Росія могла здійснювати ще під час окупації Криму.

Як уточнює видання, за підсумками розслідувань МКС може видати ордери на арешт, якщо буде зібрана достатня кількість доказів.

Кібератаки росіян

Нагадаємо, 12 грудня минулого року росіяни здійснили кібератаку на "Київстар". Внаслідок цього у всіх абонентів зник зв'язок.

Фахівці відновлювали роботу мобільного зв'язку кілька днів.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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МКСРосійська ФедераціяКібератакаВійна в Україні