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МУС расценивает кибератаки на Украину как военные преступления, - Reuters

Иллюстративное фото: МУС расследует кибератаки России на Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Международный уголовный суд (МУС) расследует кибератаки на украинскую критическую инфраструктуру в качестве возможных военных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванное официальное лицо рассказало Reuters, что прокуроры МУС расследуют кибератаки на инфраструктуру, которые создают угрозу для жизни мирных жителей. В частности, речь об атаках, которые привели к нарушении электро- и водоснабжения, сбою мобильной связи.

Он добавил, что в МУС совместно с украинскими правоохранителями работают над кибератаками, которые были совершены после начала полномасштабного вторжения. 

При этом два других источника издания рассказали, что кибератаки Россия могла совершать еще во время оккупации Крыма. 

Как уточняет издание, по итогам расследований МУС может выдать ордеры на арест, если будет собрано достаточное количество доказательств. 

Кибератаки россиян

Напомним, 12 декабря прошлого года россияне совершили кибератаку на "Киевстар". В результате этого у всех абонентов пропала связь.

Специалисты восстанавливали работу мобильной связи несколько дней.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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