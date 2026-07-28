Мураєв, Монтян та інші: пропагандисти і канали РФ потрапили в чорний список YouTube

YouTube заблокував в Україні або повністю видалив із платформи ще 25 каналів, пов'язаних із підсанкційними особами та організаціями, які брали участь в інформаційній війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) в Facebook.

За даними ЦПД, під блокування потрапили ресурси російських пропагандистських медіа "Украина.ру" та "РИА Новости", а також канали проросійських пропагандистів Тетяни Монтян і Олександра Сладкова. Крім того, був заблокований ще один канал підсанкційного колишнього народного депутата Євгена Мураєва.

Також для користувачів в Україні стали недоступними ресурси Всеволода Філімоненка, Юрія Кота, російських пропагандистів Антона Холодова та Дмитра Гулієва, сторінки ZvezdaNEWS, організацій "Всеросійське козацьке товариство" і "Союз журналістів Росії", а також низки псевдоволонтерських структур та інших інформаційних майданчиків.

У Центрі наголосили, що зазначені канали поширювали дезінформацію, виправдовували збройну агресію РФ проти України та використовувалися для підтримки окупаційних військ і просування кремлівської пропаганди.

Раніше YouTube також обмежив доступ в Україні до каналів низки російських артистів, які перебувають під санкціями та публічно підтримують війну РФ проти України.