ua en ru
Вт, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Мураєв, Монтян та інші: пропагандисти і канали РФ потрапили в чорний список YouTube

07:33 28.07.2026 Вт
2 хв
Плафторма заблокувала доступ українців до пропагандистів та їхні акаунтів
aimg Юлія Маловічко
Мураєв, Монтян та інші: пропагандисти і канали РФ потрапили в чорний список YouTube Фото: платформа YouTubr для()
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

YouTube заблокував в Україні або повністю видалив із платформи ще 25 каналів, пов'язаних із підсанкційними особами та організаціями, які брали участь в інформаційній війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) в Facebook.

За даними ЦПД, під блокування потрапили ресурси російських пропагандистських медіа "Украина.ру" та "РИА Новости", а також канали проросійських пропагандистів Тетяни Монтян і Олександра Сладкова. Крім того, був заблокований ще один канал підсанкційного колишнього народного депутата Євгена Мураєва.

Також для користувачів в Україні стали недоступними ресурси Всеволода Філімоненка, Юрія Кота, російських пропагандистів Антона Холодова та Дмитра Гулієва, сторінки ZvezdaNEWS, організацій "Всеросійське козацьке товариство" і "Союз журналістів Росії", а також низки псевдоволонтерських структур та інших інформаційних майданчиків.

У Центрі наголосили, що зазначені канали поширювали дезінформацію, виправдовували збройну агресію РФ проти України та використовувалися для підтримки окупаційних військ і просування кремлівської пропаганди.

Раніше YouTube також обмежив доступ в Україні до каналів низки російських артистів, які перебувають під санкціями та публічно підтримують війну РФ проти України.

Наприклад, YouTube заблокував в Україні канали пропутінських Миколи Баскова та Ані Лорак. про що стало відомо кілька днів тому.

РБК-Україна також писало, що СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсу - йому інкримінують фінансування насильницьких дій окупантів та виправдовування агресії РФ проти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
YouTube
Новини
На Москву масово летять дрони: в області під ударом можуть бути Wildberries та завод
На Москву масово летять дрони: в області під ударом можуть бути Wildberries та завод
Аналітика
Переполох на Банковій. Як Зеленський обрав Драпатого і чи піде Федоров у політику
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Переполох на Банковій. Як Зеленський обрав Драпатого і чи піде Федоров у політику