"Муніципальна няня". В Україні діє соціальна програма для підтримки батьків: як оформити

Уже кілька років в Україні діє соціальна програма для підтримки батьків "Муніципальна няня". Від початку повномасштабного вторгнення Росії дана програма активно розширюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації нині в Україні дуже багато родин з дітьми потребують більше підтримки та допомоги. Багато хто переїхав з постраждалих регіонів. Їм потрібно облаштовувати життя на новому місці, шукати роботу, можливо перенавчатись. Це в рази складніше зробити, якщо немає на кого залишити дитину.
"Щоб допомогти таким родинам, підтримати їх, Уряд розширив категорії родин з дітьми, на яких поширюватиметься послуга “муніципальна няня”, - пояснили в міністерстві.
Щоб скористатися послугою, родині потрібно:
Водночас в міністерстві повідомили, що зараз батьки можуть скористатися послугою “муніципальна няня” для дитини до 6 років, якщо в їхній громаді не працюють дошкільні заклади.
Нагадаємо, ми писали, про те, як побудувати розпорядок дня для дитини влітку.
Ми також пояснювали, як діяти під час відключень світла, якщо ваша дитина боїться темряви.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.