RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Муниципальная няня". В Украине действует программа для поддержки родителей: как оформить

Фото: в Украине действует социальная программа для поддержки родителей (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Уже несколько лет в Украине действует социальная программа для поддержки родителей "Муниципальная няня". С начала полномасштабного вторжения России данная программа активно расширяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации сейчас в Украине очень много семей с детьми нуждаются в большей поддержке и помощи. Многие переехали из пострадавших регионов. Им нужно обустраивать жизнь на новом месте, искать работу, возможно переучиваться. Это в разы сложнее сделать, если не на кого оставить ребенка. 

"Чтобы помочь таким семьям, поддержать их, Правительство расширило категории семей с детьми, на которых будет распространяться услуга "муниципальная няня", - пояснили в министерстве.

Кто и как может воспользоваться услугой

Чтобы воспользоваться услугой, семье необходимо:

  • найти помощника или помощницу по уходу за ребенком
  • заключить договор о предоставлении услуг и подать документы на оплату.

В то же время в министерстве сообщили, что сейчас родители могут воспользоваться услугой "муниципальная няня" для ребенка до 6 лет, если в их общине не работают дошкольные учреждения.

 

Напомним, мы писали о том, как построить распорядок дня для ребенка летом.

Мы также объясняли, как действовать при отключениях света, если ваш ребенок боится тьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
няняДети