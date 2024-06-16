"Муниципальная няня". В Украине действует программа для поддержки родителей: как оформить

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации сейчас в Украине очень много семей с детьми нуждаются в большей поддержке и помощи. Многие переехали из пострадавших регионов. Им нужно обустраивать жизнь на новом месте, искать работу, возможно переучиваться. Это в разы сложнее сделать, если не на кого оставить ребенка.

"Чтобы помочь таким семьям, поддержать их, Правительство расширило категории семей с детьми, на которых будет распространяться услуга "муниципальная няня", - пояснили в министерстве.

Кто и как может воспользоваться услугой

Чтобы воспользоваться услугой, семье необходимо:

найти помощника или помощницу по уходу за ребенком

заключить договор о предоставлении услуг и подать документы на оплату.

В то же время в министерстве сообщили, что сейчас родители могут воспользоваться услугой "муниципальная няня" для ребенка до 6 лет, если в их общине не работают дошкольные учреждения.