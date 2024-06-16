"Муниципальная няня". В Украине действует программа для поддержки родителей: как оформить

Уже несколько лет в Украине действует социальная программа для поддержки родителей "Муниципальная няня". С начала полномасштабного вторжения России данная программа активно расширяется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации сейчас в Украине очень много семей с детьми нуждаются в большей поддержке и помощи. Многие переехали из пострадавших регионов. Им нужно обустраивать жизнь на новом месте, искать работу, возможно переучиваться. Это в разы сложнее сделать, если не на кого оставить ребенка.
"Чтобы помочь таким семьям, поддержать их, Правительство расширило категории семей с детьми, на которых будет распространяться услуга "муниципальная няня", - пояснили в министерстве.
Чтобы воспользоваться услугой, семье необходимо:
В то же время в министерстве сообщили, что сейчас родители могут воспользоваться услугой "муниципальная няня" для ребенка до 6 лет, если в их общине не работают дошкольные учреждения.
Напомним, мы писали о том, как построить распорядок дня для ребенка летом.
Мы также объясняли, как действовать при отключениях света, если ваш ребенок боится тьмы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.