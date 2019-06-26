Мун виключила повернення російської делегації у ПА НАТО

Фото: Мадлен Мун (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мун і Зеленський обговорили повернення делегації РФ у ПАРЄ

Президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун виключає можливість повернення російської делегації у ПА НАТО. Про це вона сказала на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент РБК-Україна.

Мун підкреслила, що обговорила з українським президентом повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

"Ми з президентом Зеленським обговорили те, що сталося в ПАРЄ, але я представляю Парламентську асамблею НАТО. ПАРЄ вільна у прийнятті рішень, ми не можемо їм нічого диктувати. Я хочу вас запевнити, що на нашій останній сесії у Братиславі ми чітко дали зрозуміти, що не будемо повертати російську делегацію спостерігати за тим, що відбувається у ПА НАТО", - заявила президент асамблеї.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року новим президентом Парламентської асамблеї НАТО була обрана Мадлен Мун, яка є представником делегації Британії.

Як писало РБК-Україна вночі 25 червня ряд країн підтримав резолюцію про повернення Росії у ПАРЄ. Повернення РФ підтримали 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися. У відповідь на повернення делегації РФ в асамблею українська делегація призупинила свою участь у ПАРЄ.