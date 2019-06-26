ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мун виключила повернення російської делегації у ПА НАТО

Новини » Політика    26.06.2019 - 16:54
Мун виключила повернення російської делегації у ПА НАТО
Фото: Мадлен Мун (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мун і Зеленський обговорили повернення делегації РФ у ПАРЄ

Президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун виключає можливість повернення російської делегації у ПА НАТО. Про це вона сказала на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент РБК-Україна.

Мун підкреслила, що обговорила з українським президентом повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

"Ми з президентом Зеленським обговорили те, що сталося в ПАРЄ, але я представляю Парламентську асамблею НАТО. ПАРЄ вільна у прийнятті рішень, ми не можемо їм нічого диктувати. Я хочу вас запевнити, що на нашій останній сесії у Братиславі ми чітко дали зрозуміти, що не будемо повертати російську делегацію спостерігати за тим, що відбувається у ПА НАТО", - заявила президент асамблеї.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року новим президентом Парламентської асамблеї НАТО була обрана Мадлен Мун, яка є представником делегації Британії.

Як писало РБК-Україна вночі 25 червня ряд країн підтримав резолюцію про повернення Росії у ПАРЄ. Повернення РФ підтримали 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися. У відповідь на повернення делегації РФ в асамблею українська делегація призупинила свою участь у ПАРЄ.

Венеціанська комісія прийме рішення щодо "депутатів" з Криму у делегації РФ у ПАРЄ Представника Росії не обрали віце-спікером ПАРЄ в першому турі
Новини України Володимир ЗеленськийПАРЄ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся