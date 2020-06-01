Муляж и хаотичные требования: что известно о "минере" моста Метро

Задержанный за ложное минирование моста Метро в Киеве является жителем Вишневого Киевской области. Взрывного устройства у него не было, он использовал муляж.

Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, "минер" не выдвигал требований сразу, когда звонил в полицию.

"Он не выказывал агрессии. Позже выяснилось, что у него был какой-то баллон, от которого шли провода, а в руке был пульт… Выяснили его личность, он прописан в Киево-Святошинском районе, в Вишневом, 1988 года рождения. У него есть два мелких административных правонарушения, ничего криминального за ним не было", - отметил Крищенко.

Он также отметил, что в ходе переговоров с психологами "минер" выражал несвязные вещи, конкретных требований не было, был задержан после того, как его отвлекли служебной собакой, которая выдернула шнур.

"После осмотра содержания муляжа… там была визуально земля. Сейчас его доставили в районное управление, вызвали бригаду психиатрической помощи… проводится осмотр места события", - подчеркнул начальник полиции Киева.

Он также не подтвердил, что "минер" требовал встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Пока мы общались, у него были хаотичные требования… Он был в возбужденном состоянии… У него отберут образцы на алкогольное и наркотическое опьянение, но визуально его нет", - добавил Крищенко.

Он также сказал, что у задержанного мать находится в больнице, проблемы с родственниками и ему периодически негде жить.

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении задержанного "минера" моста Метро открыли уголовное дело за ложное сообщение о минировании.

Из-за инцидента с минированием было перекрыто движение по мосту и красной ветки метрополитена; после задержания движение постепенно возобновляется.