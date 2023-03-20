Мультитест-2023: стало відомо коли пройде основна сесія

"Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено календарний план організації та проведення у 2023 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Тестування відбуватиметься у дві сесії: основна: 5 червня - 23 червня; додаткова: 11–24 липня", - сказано в повідомленні.

При цьому реєстрація осіб, які будуть брати участь в основній сесії НМТ, триватиме з 3 квітня до 3 травня. Після цього учасники зможуть у персональному кабінеті внести зміни до 7 травня.

Окрім цього в період з 5 до 12 червня зможуть зареєструватися особи, які не змогли через поважні причини зареєструватися для проходження НМТ в основний період реєстрації.

"Не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники додаткової сесії НМТ матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування не пізніше ніж за три календарні дні до проведення додаткової сесії НМТ", - розповіли в УЦОЯО.