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Мультитест-2023: коли та як проходитиме реєстрація

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Україна, Субота 04 березня 2023 15:40
Мультитест-2023: коли та як проходитиме реєстрація Фото: коли та як проходитиме реєстрація на НМТ-2023 (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

У 2023 році абітурієнти в Україні знову складатимуть національний мультипредметний тест. Реєстрація розпочнеться у квітні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці директора УЦОЯО Тетяни Вакуленко в інтерв'ю Укрінформу.

Як повідомляється, для реєстрації абітурієнтам треба буде завантажити свої документи в спеціальний сервіс, а не надсилати їх звичайною поштою.

"Після цього кожний учасник отримає доступ до своєї інформаційної сторінки на сайті УЦОЯО. Ця сторінка буде нашим основним інформаційним порталом для учасника", - пояснила Вакуленко.

Зазначено, що на цій сторінці буде відображатися вся інформація про те де, коли і як буде проходити тестування.

Основна сесія тестування буде проходити у червні. А наприкінці місяця або на початку липня - відбудеться додаткова. Взяти участь у ній зможуть вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.

Результати учасники НМТ-2023 зможуть дізнатися відразу в своєму тестовому середовищі. Тобто, коли закінчується час або всі завдання виконані, на екрані з'являється кількість тестових балів за кожен предмет.

"Демонстраційні варіанти з усіх предметів НМТ ми оприлюднюємо у себе на сайті. Це буде і ПДФ, і онлайн-версія для учасників, у яких є можливість працювати в інтернеті", - додала заступниця директора УЦОЯО.

Також учасники зможуть проходити тести в онлайн-тестувальнику, перевірити себе і зрозуміти, над чим ще треба попрацювати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що національний мультипредметний тест цьогорічної вступної кампанії відбуватиметься за схемою 2+1. Вступники складатимуть два обов'язкові предмети, а третій буде на вибір.

Також раніше ми писали, що українські абітурієнти, які через війну перебувають за кордоном, зможуть здати НМТ в спеціальних центрах, які будуть там облаштовані.

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нмт
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