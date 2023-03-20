Мультитест-2023: стало известно, когда пройдет основная сессия

"Приказом Министерства образования и науки Украины утвержден календарный план организации и проведения в 2023 году национального мультипредметного теста (НМТ). Тестирование будет проходить в две сессии: основная: 5 июня - 23 июня; дополнительная: 11-24 июля", - говорится в сообщении.

При этом регистрация лиц, участвующих в основной сессии НМТ, продлится с 3 апреля по 3 мая. После этого участники смогут в персональном кабинете внести изменения до 7 мая.

Кроме этого в период с 5 по 12 июня смогут зарегистрироваться лица, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ в основной период регистрации.

"Не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ для зарегистрированных участников появится возможность загрузить со своих персональных страниц приглашение, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники дополнительной сессии НМТ смогут узнать о дате, времени и место проведения тестирования не позднее чем за три календарных дня до проведения дополнительной сессии НМТ", - рассказали в УЦОКО.