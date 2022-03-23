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В Мукачевском горсовете задержали 19 мужчин: вели себя агрессивно и применяли физическую силу

Полиция задержала 19 агрессивных мужчин (zk.npu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Мукачево в городском совете полиция задержала группу злоумышленников, которые вели себя агрессивно и совершили конфликт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мукачевское районное управление полиции.

Сообщается, что группа агрессивно настроенных лиц совершали конфликт, в том числе с применением физической силы. Также злоумышленники не реагировали на требования полицейских, совершали попытку помешать их работе и пытались напасть на правоохранителей.

Полицейские задержали 19 человек, которых уже доставили в районное управление полиции. Сейчас решается вопрос о помещении их в изолятор временного содержания.

Следователи квалифицировали такие действия по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). В соответствии с санкцией статьи злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области разоблачили полицейского, который сотрудничал с российскими оккупантами.

Также мы писали, что в Киеве задержали двух диверсантов, которые ехали мимо блокпост с видеорегистратором.

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полицияМукачево