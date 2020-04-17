ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киевская власть вводит карантин в Ионинском монастыре

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 12:36
Киевская власть вводит карантин в Ионинском монастыре
Фото: Ионинский монастырь (wikipedia.org)

На территории монастыря обнаружили нескольких больных коронавирусом

Киевская власть приняла решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко отметил, что на территории монастыря обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря", - заявил он.

Напомним, в Киево-Печерской лавре зарегистрировали еще 7 случаев заболевания коронавирусом.

Также зафиксировали вспышку коронавируса в Киевской духовной академии, там заразились коронавирусом трое преподавателей и 16 студентов. Они находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что Киево-Печерская лавра и еще три церкви стали очагами вспышек коронавируса в Украине.

В США от коронавируса умерли около 33 тыс. человек На въезде в Киев уже зафиксировали десятки людей с температурой
Новости Украины КиевКоронавирусмонастырькарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь