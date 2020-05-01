В Мукачево с 4 мая открывают торговые центры и парки

Власти города Мукачево на Закарпатье хотят открыть с понедельника, 4 мая, торговые центры и парки, ссылаясь на решение комиссии по техногенно-экологичной безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мукачевского городского совета.

Как сообщается, торговые центры будут работать в условиях:

использования посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок;

обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;

проведения дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;

пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;

соблюдения дистанции между посетителями не меньше 1,5 метров;

наличие дезинфекторов на входе.

Также будет разрешаться посещение парков и скверов с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

Отметим, карантин в Украине действует до 11 мая.

Напомним, ранее полиция открыла уголовное дело из-за ослабления карантина в Черкассах. В полиции объяснили, что местная власть выходит за рамки своих полномочий, та как есть постановление правительства, которое запрещает такие действия.

Министр здравоохранения Максим Степанов высказался по этому поводу, заявив, что ослабление карантина в городе может привести к катастрофическим последствиям.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что городской глава Черкасс "заигрался", а реакция на такие действия будет "жесткой".

До этого Минздрав предупреждал, что страна рискует попасть под вторую волну заболеваний COVID-19 в случае преждевременной отмены карантина.

Несмотря на это, такие города как Днепр и Житомир также пошли по пути преждевременного ослабления карантина, снимая запреты на посещение парков, кафе, парикмахерских и тому подобное.