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В Мукачево полицейский во время охраны ТИК выстрелил в себя

Мукачево, Воскресенье 01 ноября 2020 21:04
В Мукачево полицейский во время охраны ТИК выстрелил в себя
Фото: сотрудник полиции (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Мукачево (Закарпатская область) 29-летний правоохранитель, который охранял бюллетени в территориальной избирательной комиссии, выстрелил в себя. Огнестрельное ранение оказалось не смертельным.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Инцидент произошел сегодня утром во время дежурства на ТИК. Раненого сотрудника полиции госпитализировали, где его прооперировали. Сейчас его жизни угрозы нет.

"По указанному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего", - добавили в полиции.

Напомним, сегодня утром в одном из ресторанов Харькова нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Вблизи погибшего правоохранители нашли пистолет.

Также РБК-Украина писало о стрельбе в Запорожье. Ранее судимый мужчина из револьвера несколько раз стрелял в девушку.

Кроме того, в одном из кафе Киева конфликт между двумя мужчинами перерос в стрельбу. В результате стрельбы один из мужчин получил ранение.

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