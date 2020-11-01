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У Мукачеві поліцейський під час охорони ТВК вистрілив у себе

Мукачево, Неділя 01 листопада 2020 21:04
У Мукачеві поліцейський під час охорони ТВК вистрілив у себе
Фото: співробітник поліції (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Мукачеві (Закарпатська область) 29-річний правоохоронець, який охороняв бюлетені в територіальній виборчій комісії, вистрілив у себе. Вогнепальне поранення виявилося не смертельним.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Інцидент стався сьогодні вранці під час чергування на ТВК. Пораненого співробітника поліції госпіталізували, де його прооперували. Зараз його життю загрози немає.

"За вказаним фактом в поліції розпочали службову перевірку, в ході якої будуть встановлені всі причини та обставини події", - додали в поліції.

Нагадаємо, сьогодні вранці в одному з ресторанів Харкова знайшли тіло чоловіка з ознаками насильної смерті. Поблизу загиблого правоохоронці знайшли пістолет.

Також РБК-Україна писало про стрілянину в Запоріжжі. Раніше судимий чоловік з револьвера декілька разів стріляв у дівчину.

Крім того, в одному з кафе Києва конфлікт між двома чоловіками переріс у стрілянину. В результаті стрілянини один з чоловіків отримав поранення.

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