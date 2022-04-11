В Мукачево демонтировали памятник советскому танку. Памятник был установлен в городе с 1969 города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мукачевского городского совета.
"В Мукачево демонтировали памятник советскому танку. Танк установили в 1969 году из запаса 128-й бригады", - говорится в сообщении.
В горсовете сообщили, что отношение ко Второй мировой войне этот танк не имел. Оригинал танка, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и брошен во время форсирования Латорицы.
Решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения согласовано исполнительным комитетом Мукачевского городского совета.
Фото: В Мукачево демонтировали памятник советскому танку (mukachevo-rada.gov.ua)
Напомним, ранее в Мукачево демонтировали бюст и мемориальную доску Пушкину.
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