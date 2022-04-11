RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку

Фото: у Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку (mukachevo-rada.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку. Пам'ятник був встановлений в місті з 1969 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мукачівської міської ради.

"У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку. Танк встановили в 1969 році із запасу 128-ї бригади", - йдеться в повідомленні.

У міськраді повідомили, що відношення до Другої світової війни цей танк не мав. Оригінал танка, який першим заїхав до Мукачева в 1944 році, був підбитий і кинутий під час форсування Латориці.

Рішення про демонтаж пам'яток історії та монументального мистецтва місцевого значення погоджено Виконавчим комітетом Мукачівської міської ради.

Фото: у Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку (mukachevo-rada.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Мукачеві демонтували погруддя та меморіальну дошку Пушкіну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мукачево