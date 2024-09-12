У Мукачево чоловік вдарив співробітника ТЦК пляшкою по голові: реакція військових

Що передувало

У четвер, 12 вересня, у соцмережах з'явилось відео, на якому військовослужбовці затримують чоловіка біля спортивного майданчика у місті Мукачево.

Це зафільмували перехожі.

Пояснення Закарпатського ОТЦК

Як уточнили у відомстві, подія сталася біля Мукачівського РТЦК та СП. Там дійсно було затримано чоловіка. Однак опублікований відеозапис не відображає усіх обставин подій, що передували затриманню.

Зазначається, що інцидент трапився близько 15:30 - агресивно настроєний громадянин, якого видно на відео, підійшов до вхідних дверей Мукачівського РТЦК та СП та постукав у них.

"Перебуваючи у добовому наряді військовослужбовець відкрив двері. У цей же час, візитер зненацька вдарив військовослужбовця скляною пляшкою по голові і намагався втекти", - сказано у повідомленні.

У відповідь на такі дії група військовослужбовців зі складу добового наряду Мукачівського РТЦК та СП миттєво відреагували на акт агресії та затримала нападника. До нього було застосовано силу, аби він не втік до прибуття поліції.

У Закарпатському ОТЦК зазначають, що дії військових були адекватними, швидкими та рішучими, оскільки ситуація вимагала негайного реагування поведінку молодика. Нападника було передано наряду патрульної поліції. Військовослужбовця госпіталізовано до лікарні де йому надають необхідну медичну допомогу.

Наразі переводиться перевірка обставин інциденту, а поліція з’ясовує обставини поді. За фактом нападу на військовослужбовця розпочато службове розслідування.