RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мукачево мужчина ударил сотрудника ТЦК бутылкой по голове: реакция военных

Иллюстративное фото: сотрудника ТЦК ударили бутылкой по голове в Мукачево 12 сентября (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Наталья Кава

В Мукачево мужчина ударил бутылкой по голове сотрудника ТЦК. Его задержали, а военного госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатского ОТЦК и СП.

Что предшествовало

В четверг, 12 сентября, в соцсетях появилось видео, на котором военнослужащие задерживают мужчину возле спортивной площадки в городе Мукачево.

Это сняли прохожие.

Объяснение Закарпатского ОТЦК

Как уточнили в ведомстве, происшествие произошло возле Мукачевского РТЦК и СП. Там действительно был задержан мужчина. Однако опубликованная видеозапись не отражает всех обстоятельств событий, предшествовавших задержанию.

Отмечается, что инцидент произошел около 15:30 - агрессивно настроенный гражданин, которого видно на видео, подошел к входной двери Мукачевского РТЦК и СП и постучал в них.

«Находясь в суточном наряде военнослужащий открыл дверь. В это же время, визитер неожиданно ударил военнослужащего стеклянной бутылкой по голове и пытался убежать», - говорится в сообщении.

В ответ на такие действия группа военнослужащих из состава суточного наряда Мукачевского РТЦК и СП мгновенно отреагировали на акт агрессии и задержала нападающего. К нему была применена сила, чтобы он не убежал до прибытия полиции.

В Закарпатском ОТЦК отмечают, что действия военных были адекватными, быстрыми и решительными, поскольку ситуация требовала немедленного реагирования поведение молодого человека. Нападающий был передан наряду патрульной полиции. Военнослужащий госпитализирован в больницу где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас переводится проверка обстоятельств инцидента, а полиция выясняет обстоятельства происшествия. По факту нападения на военнослужащего начато служебное расследование.

Скандалы с участием ТЦК

На днях в сети заявили, что якобы сотрудник ТЦК в Одессе "набросился" на женщину. Однако в военкомате отрицают эту информацию.

А в Харькове сотрудник ТЦК избил мужчину, по этому факту будет проведено служебное расследование.

В то же время, работникам ТЦК дали разрешение стрелять на поражение. Что об этом говорит юрист и насколько это законно - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКПолицейские