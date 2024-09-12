В Мукачево мужчина ударил сотрудника ТЦК бутылкой по голове: реакция военных

В Мукачево мужчина ударил бутылкой по голове сотрудника ТЦК. Его задержали, а военного госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатского ОТЦК и СП.
В четверг, 12 сентября, в соцсетях появилось видео, на котором военнослужащие задерживают мужчину возле спортивной площадки в городе Мукачево.
Это сняли прохожие.
Как уточнили в ведомстве, происшествие произошло возле Мукачевского РТЦК и СП. Там действительно был задержан мужчина. Однако опубликованная видеозапись не отражает всех обстоятельств событий, предшествовавших задержанию.
Отмечается, что инцидент произошел около 15:30 - агрессивно настроенный гражданин, которого видно на видео, подошел к входной двери Мукачевского РТЦК и СП и постучал в них.
«Находясь в суточном наряде военнослужащий открыл дверь. В это же время, визитер неожиданно ударил военнослужащего стеклянной бутылкой по голове и пытался убежать», - говорится в сообщении.
В ответ на такие действия группа военнослужащих из состава суточного наряда Мукачевского РТЦК и СП мгновенно отреагировали на акт агрессии и задержала нападающего. К нему была применена сила, чтобы он не убежал до прибытия полиции.
В Закарпатском ОТЦК отмечают, что действия военных были адекватными, быстрыми и решительными, поскольку ситуация требовала немедленного реагирования поведение молодого человека. Нападающий был передан наряду патрульной полиции. Военнослужащий госпитализирован в больницу где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Сейчас переводится проверка обстоятельств инцидента, а полиция выясняет обстоятельства происшествия. По факту нападения на военнослужащего начато служебное расследование.
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