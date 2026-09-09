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У Мукачеві ТЦК силою затягнули в бус чоловіка, омбудсмен вимагає відео з бодікамер

21:46 09.09.2026 Ср
2 хв
Жорстке затримання потрапило на відео в соцмережах
aimg Сергій Козачук
Фото: ТЦК у Мукачеві силою затовхали чоловіка в бус (Getty Images)

У Мукачеві військовослужбовці ТЦК та СП силою заштовхали чоловіка з велосипедом у мікроавтобус. На факт можливого перевищення повноважень відреагувало Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника омбудсмена України Андрія Крючкова.

Перевірка дій військових та правоохоронців

Після виявлення відео в соцмережах представництво уповноваженого в Закарпатській області направило запити до Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку, ГУНП в Закарпатській області та Закарпатського ОТЦК та СП.

Правоохоронці мають з'ясувати правові підстави затримання, законність застосування фізичної сили та витребувати записи з бодікамер працівників.

"У разі підтвердження фактів порушення прав людини та встановлення причетних посадових осіб буде направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони", - зазначив Крючков.

Дотримання закону

В Офісі омбудсмана наголосили на принциповій позиції щодо дій представників ТЦК під час мобілізації.

"Мобілізація необхідна для оборони держави, але вона має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства, з безумовним дотриманням прав і людської гідності", - підкреслив представник омбудсмена.

Гучні інциденти та перевірки в ТЦК

Нагадаємо, останнім часом в Україні зафіксовано низку резонансних подій за участю працівників ТЦК та СП.

Так, нещодавно у Дніпрі біля гімназії під час перевірки документів стався конфлікт із застосуванням перцевого газу, який потрапив на територію школи.

Крім того, у Львові правоохоронці розпочали службову перевірку через інцидент, де військовий ТЦК штовхнув жінку під час заходів оповіщення.

Водночас масштабні перевірки діяльності військкоматів уже дають процесуальні результати.

Зокрема, за наслідками інспекцій у ТЦК на Закарпатті відкрили кримінальні справи та оголосили підозри керівництву.

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