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На Закарпатті чоловік помер у військкоматі

Закарпаття, П'ятниця 24 травня 2024 09:30
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На Закарпатті чоловік помер у військкоматі Фото: на Закарпатті розпочали перевірку через смерть військовозобов'язаного у ТЦК (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На Закарпатті у приміщенні одного з військкоматів області помер чоловік. Розпочато перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатський ОТЦК та СП.

Так, в ТЦК та СП розповіли, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття.

"Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду "швидкої", яка по приїзду констатувала смерть. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за даним фактом призначено службову перевірку. Водночас у військкоматі додають, що, "на жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії".

Не перший випадок

Нагадаємо, у квітні на Закарпатті військовозобов'язаний помер дорогою до навчального центру. У нього відбувся епілептичний напад.

При цьому, за словами, уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубинця, він був визнаний придатним до військової служби.

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