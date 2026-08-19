UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Мудру звільнили з посади заступниці керівника ОП

13:24 19.08.2026 Ср
1 хв
Причину звільнення в указі не назвали
aimg Валерія Абабіна
Фото: Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра ( facebook com irynа mudra)

Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента. Це сталося в день, коли НАБУ та САП оголосили спецоперацію з викриття злочинної організації, за даними джерел, серед її фігурантів називають і Мудру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Що відомо про звільнення

Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента, про це йдеться у відповідному указі глави держави.

Звільнення сталося в день, коли Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про спецоперацію з викриття злочинної організації.

За даними джерел РБК-Україна, серед її фігурантів - заступниця керівника ОП Ірина Мудра, народний депутат Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась.

За офіційними даними НАБУ, група організувала легалізацію 150 млн гривень готівки, здобутих злочинним шляхом. Саму спецоперацію в бюро назвали "Форест Гамп".

Нагадаємо, у середу, 19 серпня, НАБУ оголосило про спецоперацію з викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі: