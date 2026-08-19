Мудрую уволили с должности заместителя руководителя ОП

Что известно об увольнении

Ирину Мудрую уволили с должности заместителя руководителя Офиса президента, об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Увольнение произошло в день, когда Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о спецоперации по разоблачению преступной организации. По данным источников РБК-Украина, среди ее фигурантов – заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая, народный депутат Вадим Столар и экснардеп Максим Микитась.