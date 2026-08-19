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Нардеп заявив про затримання Мудрої після резонансних плівок НАБУ: адвокат спростовує

19:08 19.08.2026 Ср
2 хв
На чутки про затримання вже відреагував адвокат підозрюваної
aimg Іван Носальський aimg Юрій Дощатов
Нардеп заявив про затримання Мудрої після резонансних плівок НАБУ: адвокат спростовує Фото: Ірина Мудра (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Колишню заступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру було затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram.

"Ірина Мудра затримана. Зараз вона перебуває на слідчих діях у НАБУ", - написав Гончаренко.

Він додав, що наступну ніч вона проведе у слідчому ізоляторі.

Що каже адвокат Мудрої

Адвокат Артем Крикун-Труш розповів РБК-Україна, що сьогодні детективи НАБУ вручили Мудрій підозру. При цьому жодного затримання не було.

Також він зазначив, що правоохоронці проводили два обшуки на двох об'єктах.

Інформація джерел

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах також спростували чутки про затримання Мудрої.

Операція "Форест Гамп"

Нагадаємо, НАБУ та САП сьогодні, 19 серпня, повідомили про проведення операції "Форест Гамп". За даними слідства, йдеться про діяльність організованої групи, до якої могли бути причетні чинні та колишні народні депутати, високопосадовці Офісу президента та інші особи.

Ключовий епізод розслідування пов'язаний із легалізацією 150 млн гривень готівкою. За версією слідства, гроші пройшли через низку рахунків підконтрольних компаній, після чого їх використали для внесення застави за одного із фігурантів справи "Мідас".

У рамках операції правоохоронці провели слідчі дії, зокрема у народного депутата Вадима Столара, а також у заступника керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

На тлі скандального розслідування президент Володимир Зеленський звільнив Мудру.

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