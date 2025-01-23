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Українського паралімпійця спіймали на допінгу: результати на Іграх у Парижі анульовані

Париж, Четвер 23 січня 2025 16:03
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Українського паралімпійця спіймали на допінгу: результати на Іграх у Парижі анульовані Фото: Роман Бондаренко (city-adm.lviv.ua)
Автор: Андрій Костенко

Український параплавець Роман Бондаренко отримав дискваліфікацію на три роки. Він здав позитивний тест на допінг під час Паралімпіади в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародного паралімпійського комітету.

У пробі спортсмена знайшли метамфетамін та амфетамін. Бондаренка тимчасово відсторонили від змагань ще 6 вересня 2024 року. А після завершення розгляду справи присудили трирічну дискваліфікацію. Плавець визнав свою вину та погодився з покаранням.

Міжнародний паралімпійський комітет також анулював результати Бондаренка на Іграх у Парижі-2024. Там спортсмен посів шосте місце у плаванні на 50 м на спині, сьоме – на 100 м і восьме – на 200 м. Паралімпієць виступав у класі S2, де змагаються учасники зі значними порушеннями рухових функцій.

Хто такий Роман Бондаренко

40-річний параплавець. У збірній України представляв місто Харків. Спеціалізується в плаванні на спині у класі S2.

Брав участь у трьох Паралімпійських іграх: у Ріо-2016, Токіо-2020 та Парижі-2024. Бронзовий призер чемпіонату світу-2023 на дистанції у 50 метрів. Чинний бронзовий призер європейської першості на 50 та 100 метрів.

Раніше Михайло Мудрик після допінг-скандалу найняв досвідчених адвокатів, які врятували кар'єру іншої зірки.

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