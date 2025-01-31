Мудрика оправдали в деле о допинге: источник в Великобритании

Проба "В" украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика оказалась отрицательной. Впоследствии с футболиста снимут все обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британский Х-канал The Blues Scoop .

Первым информацию сообщил британский канал в соцсети Х The Blues Scoop. Подробностей британцы пока не предоставляют, но утверждают, что информация - стопроцентная.

Впоследствии подобной информацией поделился еще один источник, также в сети Х - пользователь с ником Eddie Chelsea. В его профиле указано, что он работает спортивным журналистом в Sport News Today.

"Мудрик получил отрицательный результат 2-го этапа допинг-теста. Он планирует вернуться в строй как можно раньше, уже в феврале", - написал Eddie Chelsea.

Сейчас официальной информации, относительно открытия второй пробы Мудрика не поступало. Нет также комментариев от самого футболиста и его клуба - "Челси".

"Дело Мудрика": что известно

17 декабря появилась информация, что футболист сдал положительный тест на допинг. По сообщениям британских СМИ, в пробе украинца нашли мельдоний. За подобные нарушения предусмотрена дисквалификация на четыре года.

Мельдоний - это метаболическое вещество, которое позволяет организму экономно использовать кислород, быстро восстанавливать энергию и лучше переносить физические нагрузки. Препарат с 2016 года находится в списке запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

"Челси" подтвердил положительный допинг-тест Мудрика. В клубе сообщили: украинец "категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ". Сам 23-летний игрок добавил, что он "не нарушал никаких правил", и "тесно сотрудничает со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти".

Британское издание The Athletic утверждает, что Мудрик сдал положительный результат на мельдоний в ноябре. Это произошло после одного из матчей сборной Украины.

Для защиты футболист нанял специалистов юридической фирмы Morgan Sports Law. Она известна тем, что помогла экс-полузащитнику сборной Франции и итальянского "Ювентуса" Полю Погба сократить срок дисквалификации с 4 лет до 18 месяцев.