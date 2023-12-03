Мудрик заробив пенальті для "Челсі" в перестрілці з "Брайтоном" Де Дзербі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Челсі" – "Брайтон" – 3:2

Голи: Фернандес, 17, 65 (пенальті), Колвілл, 21 – Буонанотте, 43, Жоао Педро, 90+2

Вилучення: Галлахер, 45 (Ч, друга жовта картка)

"Сині" краще розпочали та шокували господарів із півдня Англії двома голами до середини першого тайму. Спершу Фернандес із меж штрафного проштовхнув м'яч у сітку після розіграшу кутового. А потім Колвілл пробив повз Стіла з передачі Джексона від лінії поля.

Гіршими справи "Челсі" стали перед перервою. "Брайтон" відквитав один гол зусиллями Буонанотте, який розкішно пробив під дальню стійку з лінії штрафного майданчика. А згодом Галлахер у простій ситуації отримав другий "гірчичник" і залишив команду Маурісіо Почеттіно в меншості.

У другому таймі гарантувати позитивний результат для лондонців узявся Мудрик. Українець вийшов у старті "синіх" і був доволі активним на рідному лівому фланзі атаки. Один із рейдів Мудрика завершився фолом ветерана Мілнера – пенальті. Вирок арбітра впевнено виконав Фернандес.

Утім, нервових фінальних хвилин "Челсі" не уник. Рефері Поусон додав аж 10 хвилин, а гаряче стало, коли на другій доданій "чайки" скоротили відставання. Це Жоао Педро головою відправив м'яч у сітку після навісу Мілнера. Та здобути бодай нічию "Брайтон" не зумів.