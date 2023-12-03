Мудрик заработал пенальти для "Челси" в перестрелке с "Брайтоном" Де Дзерби

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 14-й тур

"Челси" – "Брайтон" – 3:2

Голы: Фернандес, 17, 65 (пенальти), Колуилл, 21 – Буонанотте, 43, Жоао Педро, 90+2

Удаление: Галлахер, 45 (Ч, вторая желтая карточка)

"Синие" лучше начали и шокировали хозяев с юга Англии двумя голами до середины первого тайма. Сначала Фернандес из пределов штрафной протолкнул мяч в сетку после розыгрыша углового. А затем Колуилл пробил мимо Стила с передачи Джексона от лицевой линии.

Хуже дела "Челси" стали перед перерывом. "Брайтон" отквитал один гол усилиями Буонанотте, роскошно пробившим под дальнюю штангу с линии штрафной. Вскоре же Галлахер в простой ситуации получил второй "горчичник" и оставил команду Маурисио Почеттино в меньшинстве.

Во втором тайме гарантировать положительный результат для лондонцев взялся Мудрик. Украинец вышел в старте "синих" и был достаточно активен на родном левом фланге атаки. Один из рейдов Мудрика завершился фолом ветерана Милнера – пенальти. Приговор арбитра уверенно исполнил Фернандес.

Впрочем, нервных финальных минут "Челси" не ушел. Рефери Поусон добавил 10 минут, а горячо стало, когда на второй добавленной "чайки" сократили отставание. Это Жоао Педро головой отправил мяч в сетку после навеса Милнера. Но получить хотя бы ничью "Брайтон" не сумел.