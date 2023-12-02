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Зінченко з асистом і помилкою здобув перемогу в "Арсеналі", "Евертон" Миколенка почав підйом

Субота 02 грудня 2023 21:41
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Зінченко з асистом і помилкою здобув перемогу в "Арсеналі", "Евертон" Миколенка почав підйом Фото: Обійми Габріела Жезуса та Олександра Зінченка (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Зірки збірної України Олександр Зінченко та Віталій Миколенко допомогли лондонському "Арсеналу" та ліверпульському "Евертону" відповідно перемогти в 14- турі чемпіонату Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Англія, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Арсенал" – "Вулверхемптон" – 2:1

Голи: Сака, 6, Едегор, 13 – Кунья, 86

"Ноттінгем" – "Евертон" – 0:1

Гол: Макніл, 67

"Каноніри" шокували "Вулвз" шаленим дебютом. У стартові 15 хвилин команда Мікеля Артети забила двічі. Спершу Сака з меж штрафного завершив комбінацію за участі Жезуса та Томіясу. А потім Зінченко зіграв у стінку з Жезусом і виклав під удар Едегору – 2:0.

"Арсенал" далі неодноразово міг робити рахунок розгромним. Однак, лондонці обмежилися двома забитими м'ячами. Це ледь не призвело до проблем на фініші зустрічі. На останніх хвилинах Семеду обікрав Зінченка на лінії штрафного, а Кунья класно поклав у дальній. На більше гостей не вистачило.

Натомість у Ноттінгемі долю протистояння вирішив один забитий м'яч. Героєм "ірисок" став Макніл. На 67-й хвилині самотній вінгер прийняв м'яч на дальній стійці після прострілу з правого флангу та потужним діагональним ударом приніс 3 очки "Евертону".

Миколенко традиційно вийшов у старті мерсисайдців і провів на полі всі 90 хвилин. Завдяки перемозі "Евертон" розпочав повернення у середину турнірної таблиці після зняття 10-ти очок за фінансові порушення. "Іриски" набрали 7 пунктів і від рятівної позиції відстають всього на два очки.

До слова, українці Маліновський та Коваленко провели результативний матч у чемпіонаті Італії.

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Олександр Зінченко Арсенал Эвертон Чемпіонат Англії
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