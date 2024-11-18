Невдало пожартував. Зірка АПЛ отримав максимальний бан за вислів про одноклубника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт англійської Прем'єр-ліги .

Сім матчів дискваліфікації та 100 тис. фунтів штрафу – таке покарання за недолугий жарт про одноклубника. Інцидент трапився ще у червні.

27-річний Бетанкур давав інтерв'ю одному з уругвайських телеканалів. Репортер жартома поцікавився у гравця, чи може він подарувати йому футболку свого корейського одноклубника Сон Хин Міна. На що уругваєць у тон йому відповів: "Футболку Сона? Чи можна його кузена – вони ж всі однакові".

Ці слова спричинили скандал у Великій Британії. І хоча Бетанкур одразу публічно перепросив Сона, і той пробачив, дисціплінарний комітет Англійської федерації одразу відкрив розслідування в справі про расизм.

Воно тривало майже п'ять місяців і привело до болісних для уругвайця наслідків. Тепер він пропустить поєдинки "шпор" проти "Манчестер Сіті", "Фулхема", "Борнмута", "Челсі", "Саутгемптон" та "Ліверпуля", а також матч Кубка ліги з "Манчестер Юнайтед". Таким чином, Бетанкур буде "відпочивати" до 22 грудня.

Щоправда, дискваліфікація не поширюється на виступи в Лізі Європи. Там "Тоттенхем" до кінця року має зіграти з італійською "Ромою" та шотландським "Рейнджерсом".

Хто такий Родріго Бетанкур

Уругвайський півзахисник, вихованець клубу "Лусерна". На дорослому рівні грав лише за зарубіжні команди. Спочатку за аргентинську "Бока Хуніорс", до якої приєднався ще юнаком. Потім п'ять років провів в італійському "Ювентусі". З 2022-го виступає в АПЛ за "Тоттенхем".

Головні успіхи футболіста пов'язані з "Ювентусом", у складі якого він тричі ставав чемпіоном та двічі виграв Кубок Італії. За збірну Уругваю провів 66 матчів, відзначився трьома голами. Цьогоріч став бронзовим призером Кубка Америки.