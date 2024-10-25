Мудрик став улюбленцем фанатів "Челсі": результати опитування

Уболівальники лондонського "Челсі" високо оцінили гру українського вінгера Михайла Мудрика в матчі Ліги Конференцій. Його визнали найкращим гравцем команди в поєдинку проти грецького "Панатінаїкоса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х клубу .

В опитуванні українець отримав 58% голосів. Мудрик вийшов на поле у стартовому складі й відзначився трьома результативними діями. 23-річний вінгер двічі допоміг забити Феліксу, а між голами португальця встиг відзначитись сам.

"Челсі" переміг "Панатінаїкос" у гостях з рахунком – 4:1. Після двох турів лондонці очолюють таблицю турніру, маючи стовідсотковий показник набраних очок та найкращу різницю забитих і пропущених м'ячів. Сам Мудрик вийшов у лідери Ліги конференцій серед асистентів – 3 гольові передачі.

Мудрик у "Челсі" в сезоні 2024/25

Півзахисник збірної України взяв участь у дев'яти матчах лондонців в сезоні. Загалом на полі провів 515 хвилин.

Найкращі показники він має саме в Лізі конференцій, де в основному турнірі зіграв два повних матчі, забив гол та тричі асистував партнерам. Ще один пас він зробив у кваліфікації ЛК. Разом з передачею в Кубку Англійської ліги – це всі його результативні дії в сезоні.

З усіх турнірів, де грає "Челсі", найгірші справи Мудрика – в АПЛ. В чотирьох матчах українець провів на полі 81 хвилину, результативними діями поки не відзначився.