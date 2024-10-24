Зінченко написав автобіографію: книга вже вийшла у Великій Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram гравця .

Вона має назву Believe – "Вірити". Написана англійською мовою, обсяг – 288 сторінок.

"Для мене дуже важливо було розповісти свою історію: від підліткових років, коли я грав у футбол на аматорському рівні, до того часу, коли мав честь виступати за дві найкращі команди сучасності. Сподіваюся, вам сподобається чесний і проникливий погляд на гру, яку я люблю", – написав Зінченко.

Книгу видало британське видавництва Bloomsbury. На його сайті є більш розгорнута презентація.

"Написана відверто і сміливо, "Вірити" – це не звичайна історія успіху на футбольному полі, а історія непохитної сили і чесності, загартованої сумом і гнівом, – говориться в анотації. – Книга дає унікальне уявлення про методи Пепа Гвардіоли та Мікеля Артети. Це історія самовідданої людини, яка ставила благополуччя своєї батьківщини вище за власне, викладаючись на полі та поза ним на всі сто відсотків".

Олександр Зінченко народився у Радомишлі на Житомирщині. Перші кроки в футболі зробив у місцевій "Карпатії", потім займався у футбольній школі "Моноліт" з Іллічівська (сучасний Чорноморськ) поки не потрапив у академію "Шахтаря". Згодом через російську "Уфу" перебрався до Англії, де став чотириразовим чемпіоном країни з "Манчестер Сіті". А в 2022 році перейшов до іншого легендарного клубу – лондонського "Арсеналу".

Believe Зінченка: скільки коштує і де можна придбати

У британських книжкових магазинах автобіографія 27-річного півзахисника коштує 22 фунти стерлінгів (приблизно – 1 165 грн). На сайті видавництва Bloomsbury її можна замовити за 19,8 фунтів.

Також доступні електронні варіанти у форматах PDF, EPUB та MOBI. Вартість у такому вигляді трохи нижча – 15,4 фунтів.

Книга наразі доступна лише англійською мовою. Про видання її українською поки нічого невідомо.