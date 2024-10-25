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Мудрик стал любимцем фанатов "Челси": результаты опроса

Лондон, Пятница 25 октября 2024 15:15
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Мудрик стал любимцем фанатов "Челси": результаты опроса Фото: Михаил Мудрик в объятиях футболистов "Челси" (instagram.com/chelseafc)
Автор: Андрей Костенко

Болельщики лондонского "Челси" высоко оценили игру украинского вингера Михаила Мудрика в матче Лиги Конференций. Его признали лучшим игроком команды в поединке против греческого "Панатинаикоса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х клуба.

В опросе украинец получил 58% голосов. Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отличился тремя результативными действиями. 23-летний вингер дважды помог забить Феликсу, а между голами португальца успел отличиться сам.

"Челси" победил "Панатинаикос" в гостях со счетом – 4:1. После двух туров лондонцы возглавляют таблицу турнира, имея стопроцентный показатель набранных очков и лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Сам Мудрик вышел в лидеры Лиги конференций среди ассистентов – 3 голевых передачи.

Мудрик стал любимцем фанатов &quot;Челси&quot;: результаты опроса

Мудрик в "Челси" в сезоне 2024/25

Полузащитник сборной Украины принял участие в девяти матчах лондонцев в сезоне. В общей сложности на поле провел 515 минут.

Лучшие показатели у него именно в Лиге конференций, где в основном турнире сыграл два полных матча, забил гол и трижды ассистировал партнерам. Еще один пас он сделал в квалификации ЛК. Вместе с передачей в Кубке Английской лиги это все его результативные действия в сезоне.

Из всех турниров, где играет "Челси", самые плохие дела Мудрика – в АПЛ. В четырех матчах украинец провел на поле 81 минуту, результативными действиями пока не отличился.

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