UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мудрик презентував нову форму "Челсі" зі шляхетними нотками: ефектні фото

Фото: Михайло Мудрик (другий праворуч) став маркетинговим героєм "синіх" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Михайло Мудрик опинився серед головних дійових осіб промоції третього комплекту екіпірування лондонського "Челсі" на сезон 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Український вінгер із кількома іншими виконавцями лондонців презентував третю форму англійського гранда. Дизайнери надихалися першим екіпіруванням "Челсі", у якому "сині" виступали в 1905-1907 роках.

Із першої команди "Челсі" залучив до презентації Мудрика та молодого оборонця Леві Колвілла. Обидва одягли новий комплект, виконаний в особливому кольорі, що отримав назву Ітонський блакитний. Саме такі барви використовують у формі приватного британського освітнього закладу Ітонський коледж.

Вартість нової футболки для дорослого – 104 долари. Технічним спонсором "Челсі" залишилися американці з Nike. У новій формі "сині" зіграють у 5-му турі англійської Прем'єр-ліги проти "Борнмута" (17 вересня).

Михайло Мудрик у сезоні 2023/24

У міжсезоння українець взяв участь у трьох спарингах, у яких записав до свого активу 1 асист. Сезон розпочав у статусі виконавця ротації.

У чемпіонаті Англії виходив проти "Ліверпуля" (10 хвилин), лондонського "Вест Хема" (45) та "Ноттінгема" (14). Матчі проти "Лутона" та "Вімблдона" в Кубку ліги пропустив через ушкодження. Постарждав через відмову Маурісіо Почеттіно від схеми з вінгерами та переходом до формації 3-4-2-1.

У лавах збірної України провів 2 вересневі поєдинки – проти Англії та Італії, але результативними діями не відзначився. І в національній команді, і в "Челсі" відтепер грає під 10-м номером.

 

 

 

До слова, напередодні збірна України закономірно поступилася Італії у кваліфікації до Євро-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧелсиЧемпіонат Англії