Мудрик представил новую форму "Челси" с благородными нотками: эффектные фото

Украинский вингер с несколькими другими исполнителями лондонцев представил третью форму английского гранда. Дизайнеры вдохновлялись первой экипировкой "Челси", в которой "синие" выступали в 1905-1907 годах.

Из первой команды "Челси" привлек к презентации Мудрика и молодого защитника Леви Колуилла. Оба надели новый комплект, выполненный в особом цвете, получившего название Итонский голубой. Именно такие цвета используются в форме частного британского образовательного учреждения Итонский колледж.

Стоимость новой футболки для взрослого – 104 доллара. Техническим спонсором "Челси" остались американцы из Nike. В новой форме "синие" сыграют в 5-м туре английской Премьер-лиги против "Борнмута" (17 сентября).

Михаил Мудрик в сезоне 2023/24

В межсезонье украинец принял участие в трех спаррингах, в которых записал в свой актив 1 ассист. Сезон начал в статусе исполнителя ротации.

В чемпионате Англии выходил против "Ливерпуля" (10 минут), лондонского "Вест Хэма" (45) и "Ноттингема" (14). Матчи против "Лутона" и "Уимблдона" в Кубке лиги пропустил из-за повреждения. Пострадал из-за отказа Маурисио Почеттино от схемы с вингерами и переходом к формации 3-4-2-1.

В рядах сборной Украины провел 2 сентябрьских поединка – против Англии и Италии, но результативными действиями не отметился. И в национальной команде, и в "Челси" теперь играет под 10-м номером.