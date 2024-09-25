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Мудрик оформив першу результативну дію за "Челсі" в новому сезоні: відео

Фото: Михайло Мудрик посприяв позитивному результату на "Стемфорд Брідж" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Вінгер збірної України Михайло Мудрик доклався до розгромної перемоги лондонського "Челсі" над скромним "Барроу" в Кубку англійської ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Кубок ліги, 3-й раунд

"Челсі" – "Барроу" – 5:0

Голи: Нкунку, 8, 15, 75, Фармен, 28 (автогол), Нету, 48

 

 

"Сині" шокували представника Ліги 2 двома голами в стартові чверть години. Спершу Нкунку замкнув елегантну передачу Фелікса "черпаком", а потім французький нападник зіграв у дотик після прострілу Густо. У середині ж тайму Фелікс поцілив у стійку зі штрафного, а м'яч від спини Фармена влетів у ворота.

На старті другої половини "Челсі" оформив четвертий гол. Це Мудрик зробив перехоплення на чужій половині, а потім виклав м'яч під удар Нету – португалець не схибив. Добив "Барроу" той же Нкунку. Француз оформив хет-трик, обікравши голкіпера.

 

 

 

Мудрик провів на полі всі 90 хвилин. Українець здійснив 49 дотиків до м'яча, віддав 33 паси (25 – точних), виконав 4 кроси та 1 лонгбол, створив 1 великий шанс забити та одного разу пробив повз ворота. Також він виконав 4 спроби дриблінгу (2 – успішні), взяв участь в 11-ти єдиноборствах (5 виграних), одного разу сфолив і заробив 1 фол на собі.

Суперник "Челсі" в 3-му раунді Кубка ліги визначиться пізніше. Тепер Мудрик і компанія готуватимуться до поєдинку 6-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Брайтона" (28 вересня), а 3 жовтня "сині" зустрінуться з бельгійським "Гентом" у Лізі конференцій.

До слова, раніше Довбик розпочав розгром "Удінезе" в складі "Роми".

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Челси