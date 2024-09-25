Мудрик оформил первое результативное действие за "Челси" в новом сезоне: видео

Англия, Кубок лиги, 3-й раунд

"Челси" – "Барроу" – 5:0

Голы: Нкунку, 8, 15, 75, Фармэн, 28 (автогол), Нету, 48

"Синие" шокировали представителя Лиги 2 двумя голами в стартовые четверть часа. Сначала Нкунку замкнул элегантную передачу Феликса "черпаком", а затем французский нападающий сыграл в касание после прострела Густо. В середине тайма Феликс попал в штангу со штрафного, а мяч от спины Фармэна влетел в ворота.

На старте второй половины "Челси" оформил четвертый гол. Это Мудрик совершил перехват на чужой половине, а затем выложил мяч под удар Нету – португалец не промахнулся. Добил "Барроу" то же Нкунку. Француз оформил хет-трик, обворовав голкипера.

Мудрик провел на поле все 90 минут. Украинец осуществил 49 касаний мяча, отдал 33 паса (25 – точных), выполнил 4 кросса и 1 лонгбол, создал 1 большой шанс забить и однажды пробил мимо ворот. Также он выполнил 4 попытки дриблинга (2 – успешные), принял участие в 11-ти единоборствах (5 выигранных), однажды сфолил и заработал 1 фол на себе.

Соперник "Челси" в 3-м раунде Кубка лиги определится позже. Теперь Мудрик и компания будут готовиться к поединку 6-го тура английской Премьер-лиги против "Брайтона" (28 сентября), а 3 октября "синие" встретятся с бельгийским "Гентом" в Лиге конференций.