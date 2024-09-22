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Довбик голом і асистом доклався до розгрому в чемпіонаті Італії: відео

Рим, Неділя 22 вересня 2024 21:29
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Довбик голом і асистом доклався до розгрому в чемпіонаті Італії: відео Фото: Артем Довбик (крайній ліворуч) вдруге відзначився в складі "вовків" (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Антон Федорців

Форвард столичної "Роми" Артем Довбик посприяв розгромній перемозі над "Удінезе" в 5-му турі італійської Серії А.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Італія, Серія А, 5-й тур

"Рома" – "Удінезе" – 3:0

Голи: Довбик, 19, Дибала, 49 (пенальті), Бальданці, 70

Українець відкрив рахунок перед екватором першої половини. Ель-Шаараві віддав передачу до вільної зони після перехоплення. Довбик увірвався туди та лівою потужно пробив у дальній кут воріт фріульців.

На старті другого тайму "вовки" подвоїли перевагу. Це Дибала реалізував одинадцятиметровий після фолу Бійола. Натомість третій гол римлян оформив Бальданці, який зіграв у стінку з Довбиком на вході в штрафний та переграв Окоє в ближньому бою.

"Рома" здобула першу перемогу в нинішньому сезоні чемпіонату Італії. "Вовки" набрали 6 очок і піднялися на 9-те місце в турнірній таблиці. "Удінезе" наразі залишився в топ-3, а в активі команди Кости Руняїча 10 пунктів.

Довбик вдруге поспіль відзначився в Серії А. У попередньому турі нападник збірної України розписався у воротах "Дженоа" (1:1). До столиці Італії українець перебрався влітку з іспанської "Жирони" за 30,5 млн євро.

До слова, напередодні Маліновський зазнав важкої травми в складі "Дженоа".

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Рома Артем Довбик Чемпіонат Італії
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