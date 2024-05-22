Мудрик несподівано залишився без тренера в "Челсі": яка реакція українця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Аргентинець залишився без роботи за лічені дні після фінішу сезону. На чолі з ним "сині" посіли 6-те місце в англійській Прем'єр-лізі та дійшли до фіналу Кубка ліги.

Почеттіно покинув "Челсі" за взаємною згодою сторін. Під час дводенних перемовин із менеджментом фахівець не знайшов спільного бачення майбутнього проекту лондонців і погодився завчасно припинити співпрацю. Аргентинський тренер отримає солідну компенсацію.

Почеттіно очолив "Челсі" влітку торік. Перед стартом сезону склад команди поповнився понад десятком нових виконавців. Як наслідок, результати "синіх" упродовж тривалого часу були непереконливими. Утім, у п'яти фінальних турах лондонці здобули 5 перемог.

На звільнення Почеттіно відреагував Михайло Мудрик. Українець під завісу сезону закріпився в основній обоймі команди, а загалом провів 41 матч у всіх турнірах (7 м'ячів, 2 асисти). "Дякую, за все", – написав вінгер і додав спільну з тренером світлину.