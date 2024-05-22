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Мудрик неожиданно остался без тренера в "Челси": какая реакция украинца

Лондон, Среда 22 мая 2024 10:10
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Мудрик неожиданно остался без тренера в "Челси": какая реакция украинца Фото: Маурисио Почеттино и Михаил Мудрик (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство лондонского "Челси" уволило Маурисио Почеттино с должности главного тренера команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Аргентинец остался без работы в считанные дни после финиша сезона. Во главе с ним "синие" заняли 6-е место в английской Премьер-лиге и дошли до финала Кубка лиги.

Почеттино покинул "Челси" по взаимному согласию сторон. Во время двухдневных переговоров с менеджментом специалист не нашел совместного видения будущего проекта лондонцев и согласился раньше времени прекратить сотрудничество. Аргентинский тренер получит солидную компенсацию.

Почеттино возглавил "Челси" летом прошлого года. Перед стартом сезона состав команды пополнился свыше десятком новых исполнителей. Как следствие, результаты "синих" долгое время были неубедительными. Впрочем, в пяти финальных турах лондонцы одержали 5 побед.

На увольнение Почеттино отреагировал Михаил Мудрик. Украинец под занавес сезона закрепился в основной обойме команды, а всего провел 41 матч во всех турнирах (7 мячей, 2 ассиста). "Спасибо, за все", – написал вингер и добавил совместную с тренером фотографию.

Мудрик неожиданно остался без тренера в &quot;Челси&quot;: какая реакция украинца

К слову, ранее "Ливерпуль" назначил Слота тренером вместо Клоппа.

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