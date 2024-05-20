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"Ліверпуль" офіційно оголосив спадкоємця Клоппа: хто він такий

Ліверпуль, Понеділок 20 травня 2024 21:58
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"Ліверпуль" офіційно оголосив спадкоємця Клоппа: хто він такий Фото: Арне Слот переїде на Туманний Альбіон (facebook.com/feyenoord)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Ліверпуль" розкрив ім'я наступного керманича команди. Ним стане головний тренер роттердамського "Фейєнорда" Арне Слот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

45-річний фахівець очолить "червоних" у новому сезоні. Він замінить на посаді Юргена Клоппа, який пропрацював на "Енфілді" 8,5 років.

Слот розпочне роботу в "Ліверпулі" 1 червня. До того часу нідерландець повинен отримати дозвіл на роботу в Сполученому Королівстві. "Фейєнорд" отримав за дострокове прощання з тренером орієнтовно 15 млн євро.

Слот тренував нідерландський гранд упродовж трьох сезонів. Торік він зробив роттердамців чемпіонами Нідерландів, а цьогоріч здобув із "Фейєнордом" здобув Кубок Нідерландів. Також фахівець двічі взяв Премію Рінуса Міхелса – приз найкращому тренеру року.

Хто такий Арне Слот

Уродженець провінції Оверейссел, вихованець "Зволле". На професіональному рівні захищав кольори рідного клубу, а також "Бреди" та роттердамської "Спарти".

Тренерську діяльність розпочав у 2013 році. Працював із молоддю "Зволле", а в 2014-2016 рр. був помічником головного тренера "Камбура". У сезоні 2016/16 став керманичем команди. У 2017-2020 рр. перебував у штабі АЗ "Алкмаар", де теж займав посади асистента та головного тренера.

Улюблена тактична схема – 4-3-3 у захисному варіанті. Агентка тренера – бразилійка Рафаела Пімента – також веде справи зіркового бомбардира Ерлінга Холанда.

До слова, раніше склали рейтинг найфутбольніших міст світу з Лондоном на чолі.

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