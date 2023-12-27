Мудрик голом заклав фундамент перемоги "Челсі" в дербі Лондона

Англія, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Челсі" – "Крістал Пелас" – 2:1

Голи: Мудрик, 13, Мадуеке, 88 (пенальті) – Олісе, 45+1

Активний старт дозволив "синім" забити швидкий м'яч. На 13-й хвилині Густо прорвався з правого флангу до штрафного майданчика та спробував віддати ліворуч. М'яч зрикошетив, тож бразилець прострілив уздовж воріт, а Мудрик зіграв у дотик.

Українець міг робити дубль в середині першої половини. Джексон п'ятою продовжив передачу Кайседо з глибини, Мудрик вискочив віч-на-віч із Хендерсоном, але переграти кіпера в ближньому бою не зумів. Натомість Олісе своїм шансом під завісу тайму скористався, коли залишений наодинці прийняв м'яч і поцілив у ближній.

Після перерви матч ішов за звичним сценарієм протистояння середняків. Фортуна могла посміхнутися кожній команді, але шальки терезів схилилися на бік "Челсі". Після скасованого через офсайд гола Джексона "сині" отримали право на одинадцятиметровий Мадуеке, який розвів м'яч і воротаря в різні кути – 2:1 у підсумку.

Мудрик провів на полі 71 хвилину. Замість нього з лави запасних вийшов нападник Броя. Статистика українця в нинішньому сезоні АПЛ – 17 поєдинків, 3 голи. "Челсі" піднявся на 10-те місце в турнірній таблиці (25 очок). Відставання від зони Ліги чемпіонів уже 11 пунктів.