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Мудрик голом заложил фундамент победы "Челси" в дерби Лондона

Фото: Михаил Мудрик открыл счет на "Стэмфорд Бридж" (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Челси" с Михаилом Мудриком в стартовом составе обыграл столичный "Кристал Пэлас" в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 19-й тур

"Челси" – "Кристал Пэлас" – 2:1

Голы: Мудрик, 13, Мадуэке, 88 (пенальти) – Олисе, 45+1

 

 

Активный старт позволил "синим" забить быстрый мяч. На 13-й минуте Густо прорвался с правого фланга в штрафную и попытался отдать налево. Мяч отрикошетил, так что бразилец прострелил вдоль ворот, а Мудрик сыграл в касание.

Украинец мог делать дубль в середине первой половины. Джексон пятой продлил передачу Кайседо из глубины, Мудрик выскочил один на один с Хендерсоном, но переиграть кипера в ближнем бою не сумел. Олисе же своим шансом под занавес тайма воспользовался, когда оставленный наедине принял мяч и попал в ближний.

После перерыва матч шел по привычному сценарию противостояния середняков. Фортуна могла улыбнуться каждой команде, но чаши весов склонились на сторону "Челси". После отмененного из-за офсайда гола Джексона "синие" получили право на одиннадцатиметровый Мадуэке, разведшего мяч и вратаря в разные углы – 2:1 в итоге.

Мудрик провел на поле 71 минуту. Вместо него со скамейки запасных вышел нападающий Броя. Статистика украинца в нынешнем сезоне АПЛ – 17 поединков, 3 гола. "Челси" поднялся на 10-е место в турнирной таблице (25 очков). Отставание от зоны Лиги чемпионов уже 11 пунктов.

К слову, накануне "Борнмут" Забарного разгромил "Фулхэм" с тремя голами без ответа.

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