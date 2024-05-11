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Мудрик фірмовим голом доклався до важливої перемоги "Челсі" в АПЛ: відео

Фото: Михайло Мудрик відкрив рахунок у протистоянні (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Челсі" з українцем Михайлом Мудриком у стартовому складі здолав "Ноттінгем Форест" у 37-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 37-й тур

"Ноттінгем" – "Челсі" – 2:3

Голи: Болі, 16, Хадсон-Одой, 75 – Мудрик, 8, Стерлінг, 80, Джексон, 82

 

Довго команди не запрягали та обмінялися голами ще до середини першої половини. Відкрив рахунок Мудрик, який після розрізної передачі Палмера влетів у штрафний та технічно поклав у дальній кут. У відповідь "лісники" забили після стандарту – Болі замкнув навіс Гіббза-Вайта.

Новий спалах активності трапився під завісу зустрічі. Щойно українець поступився місцем на полі Стерлінгу, як "Челсі" пропустив другий гол. Гіббз-Вайт протягнув м'яч до чужого штрафного та віддав Хадсону-Одою, а той елегантно відправив м'яч у сітку.

Лондонці, однак, зуміли не тільки зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу. Стерлінг відзначився після вривання з лівого флангу після передачі Кайседо. Натомість Джексон головою замкнув навіс Джеймса – 3:2 у підсумку.

Завдяки перемозі "Челсі" втрутився в боротьбу за топ-6 чемпіонату Англії. "Сині" піднялися на 7-ме місце (57 пунктів). Така ж кількість очок і в "Ньюкасла", який йде на 6-й позиції. Тим часом "Форест" залишився на 17-й сходинці (29 балів).

 

 

До слова, напередодні Циганков і Довбик оформили асисти в складі "Жирони".

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