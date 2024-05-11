Як Циганков і Довбик асистами перемогу "Жирони" не забезпечили: відео

Українські зірки іспанської "Жирони" Віктор Циганков і Артем Довбик відзначилися результативними діями проти "Алавеса" в 35-му турі Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 35-й тур

"Алавес" – "Жирона" – 2:2

Голи: Гуріді, 12, 90+9 – Е. Гарсія, 4, Еррера, 44

"Червоно-білі" повели в рахунку в дебюті зустрічі. Допоміг команді Мічела стандарт. Циганков подав кутовий з правого флангу, а Ерік Гарсія з кута воротарського майданчика головою відправив м'яч за цікавою траєкторією в дальній кут.

Утім, господарі швидко відігралися – Гуріді в дотик пробив у протихід голкіперу після прострілу Сімеоне. Та перед перервою "Жирона" вдруге вийшла вперед. Каталонцям вдалася вишукана комбінація, в якій Циганков віддав у штрафний на Довбика, а той п'ятою відкинув під удар Еррері – хавбек пробив прямісінько в дев'ятку.

Здобути перемогу "Жироні", однак, не судилося. На дев'ятій доданій арбітром хвилині Гуріді оформив дубль, відправивши м'яч головою у сітку в метушні під воротами "червоно-білих". Вирвати 3 очки жодній з команд не вдалося.

"Жирона" набрала 75 очок і принаймні до поєдинку "Барселони" залишається на другій сходинці в чемпіонаті Іспанії. Тим часом "Алавес" – на 11-й сходинці (42 пункти). Довбик залишається лідером списку бомбардирів (20 голів), випереджаючи Беллінгема з мадридського "Реала" (18).