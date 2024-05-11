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Мудрик фирменным голом приложился к важной победе "Челси" в АПЛ: видео

Фото: Михаил Мудрик открыл счет в противостоянии (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Челси" с украинцем Михаилом Мудриком в стартовом составе одолел "Ноттингем Форест" в 37-м туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 37-й тур

"Ноттингем" – "Челси" – 2:3

Голы: Боли, 16, Хадсон-Одой, 75 – Мудрик, 8, Стерлинг, 80, Джексон, 82

 

Долго команды не запрягали и обменялись голами еще до середины первой половины. Открыл счет Мудрик, который после разрезной передачи Палмера влетел в штрафную и технично уложил в дальний угол. В ответ "лесники" забили после стандарта – Боли замкнул навес Гиббза-Уайта.

Новая вспышка активности случилась под занавес встречи. Как только украинец уступил место на поле Стерлингу, "Челси" пропустил второй гол. Гиббз-Уайт протащил мяч в чужую штрафную и отдал Хадсону-Одою, а тот элегантно отправил мяч в сетку.

Лондонцы, однако, сумели не только сравнять счет, но и вырвать победу. Стерлинг отличился после врывания с левого фланга после передачи Кайседо. Джексон же головой замкнул навес Джеймса – 3:2 в итоге.

Благодаря победе "Челси" вмешался в борьбу за топ-6 чемпионата Англии. "Синие" поднялись на 7-е место (57 пунктов). Такое же количество очков и у "Ньюкасла", идущего на 6-й позиции. Тем временем "Форест" остался на 17-й строчке (29 баллов).

 

 

К слову, накануне Цыганков и Довбик оформили ассисты в составе "Жироны".

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