Мудрик доклався до порятунку "Челсі" в спарингу проти "Боруссії" Д

Контрольний матч

"Челсі" – "Боруссія" Д – 1:1

Голи: Берстоу, 89 – Вольф, 80

Вінгер збірної України розпочав спаринг на лаві запасних, але з'явився на полі вже в першій половині. Мудрик замінив травмованого Нкунку на 22-й хвилині. Партнерами українцями в атакувальній лінії "синіх" стали Стерлінг (правий фланг), Чуквуемека (під нападником) і Джексон (центрфорвард).

Утім, героями "Челсі" стали інші. Щоправда, спершу німецький гранд відкрив рахунок. "Джмелі" скористалися стандартом, після розіграшу якого Вольф перед воротами підправив передачу Аллє в сітку. Лондонці відігралися на передостанній хвилині – Мудрик подав штрафний із правого флангу, а Берстоу після кількох спроб пробити забив головою.

Для української зірки матч проти "Боруссії" став третім у міжсезоння-2023. Раніше він зіграв по тайму в спарингах із "Брайтоном" і "Ньюкаслом". Статистика Мудрика – 3 матчі, 159 хвилин, 1 гол, 1 асист.

У прийдешньому сезоні "Челсі" виступатиме лише на внутрішній арені. У стартовому турі англійської Прем'єр-ліги "сині" зіграють вдома проти "Ліверпуля". Матч відбудеться на "Стемфорд Брідж" 13 серпня.